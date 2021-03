Vacinação pré-escolar e 1.º ciclo: “Há muitos profissionais que deviam ter sido chamados e não foram”

Directores estão a fazer levantamento dos docentes e não docentes do pré-escolar e 1.º ciclo que foram e não foram vacinados no fim-de-semana para enviar ainda nesta segunda-feira à Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

O presidente da direcção da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, afirma que, no agrupamento que dirige, cerca de 40 profissionais ligados ao pré-escolar e ao 1.º ciclo não foram convocados para a vacinação contra a covid-19, que decorreu no fim-de-semana para este universo escolar. E adianta ter conhecimento de outros casos, nomeadamente de um agrupamento em que ninguém terá sido chamado. Ainda assim, Manuel Pereira sublinha que a situação não é motivo de preocupação e que cada director de agrupamento está a fazer o levantamento para entregar à Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), nesta segunda-feira, de maneira a continuar o processo nas próximas semanas.

De qualquer forma, no caso do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto de Cinfães, que dirige, cerca de 40 pessoas ligadas ao pré-escolar e 1.º ciclo, num universo de cerca de 150 profissionais não terão sido chamadas para serem vacinadas. “De uma forma ou outra, há muitos profissionais que deviam ter sido chamados e não foram. Fizemos o levantamento dos que não foram e que foram e vamos dizer à DGEstE hoje, no sentido de reagendar para as próximas semanas. No meu agrupamento, em 140, 150 pessoas que deviam ter sido chamadas, cerca 40 não foram”, diz. Apesar de não fazer “ideia” do motivo, e mesmo admitindo que possa, “nalguns casos”, ter havido “algum problema de contacto”, Manuel Pereira tem informação de que, por exemplo, num outro agrupamento, e num universo de cerca de 207 profissionais, ninguém terá sido chamado. “Não é motivo de preocupação, provavelmente serão nas próximas semanas, não há nenhum problema, não queremos estar a criar problemas onde não existem”, disse ao PÚBLICO.

O PÚBLICO questionou a task force sobre esta situação, relativa a quem ainda não foi vacinado, e sobre o balanço final acerca de quantos profissionais deste universo terão e não terão sido vacinados. O grupo que coordena o processo de vacinação contra covid-19 respondeu que “os números relativos à vacinação dos docentes e não docentes, realizada no fim-de semana de 27 e 28 de Março estão a ser apurados, estimando-se que possam vir a ser divulgados hoje ao final do dia”.

No domingo, os dados avançados apontavam para mais de 60 mil profissionais do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo vacinados (num universo estimado de 78.800). Um número que ainda pode crescer, uma vez que os dados definitivos só seriam actualizados na madrugada de segunda-feira, esclarecia já no domingo ao PÚBLICO o coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Gouveia e Melo.

Ao final do dia de domingo, o vice-almirante também explicava ao PÚBLICO que “o processo correu bem”, ainda que haja pontos a corrigir. “Há coisas que temos de afinar e aprender, mas nada de muito negativo ou de muito preocupante”, disse. Os casos de pessoas que deveriam ter sido contactadas para ser vacinadas neste fim-de-semana e não o foram deverão ser “recuperados” no próximo fim-de-semana dedicado à vacinação do pessoal das escolas, que irá decorrer a 10 e 11 de Abril e que vai incluir já docentes e não docentes de outros níveis de ensino.

Na sexta-feira, já tinha sido avançado que, no grupo de professores e funcionários do pré-escolar e 1.º ciclo a ser vacinado no fim-de-semana, nem todos foram contactados até quinta-feira, como estava previsto. Já na altura o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, contava que pudessem ocorrer falhas: “São dezenas de milhares de professores e funcionários que, neste fim-de-semana, vão ser vacinados. São 80 mil. Poderá haver falhas, com certeza, que são reportadas ao director da escola e ele comunica à delegação regional de Educação para que os professores ainda possam ser vacinados”, explicava, reforçando que quem não recebeu a SMS deverá reportar a situação.

E ressalvava também: “Isso [as falhas] já estava previsto na informação que nos foi enviada pela Direcção-Geral da Saúde e pelo Ministério da Educação.” Também Manuel Pereira afirmava, na altura: “Tenho falado com vários directores, ainda nem toda gente que era suposto recebeu a mensagem. Há agrupamentos onde praticamente foram chamados todos, e há outros onde não.” Porém, o mesmo responsável, relativizava o problema já que, dizia, o processo deverá continuar nas semanas seguintes.