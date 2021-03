Houve recém-nascidos em perigo que entraram no sistema de protecção sem nome e sem registo

O registo do nascimento de bebés deixou de poder ser feito nas maternidades a partir do momento em que os balcões “Nascer Cidadão” fecharam a 9 de Março de 2020. Assim, e porque o acto presencial, em muitos casos, demorou a ser agendado, os bebés deixados pelas mães à nascença nos hospitais, com ou sem uma declaração de intenção para a adopção, entraram no sistema de protecção das crianças em perigo sem serem registados.