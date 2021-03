Covid-19. Portugal regista mais 309 casos e seis mortes. Rt sobe para 0,94

O índice de transmissibilidade (ou Rt) subiu para 0,94, mas a incidência baixou em relação aos dias anteriores. Registaram-se 309 novos casos de covid-19 no domingo (o número mais baixo desde o dia 21 de Março) e seis mortes causadas pela doença, de acordo com o boletim de actualização diária da Direcção-Geral da Saúde publicado esta segunda-feira.

No total, desde Março de 2020, já 820.716 pessoas ficaram infectadas com o SARS-CoV-2 (que causa a covid-19). Registaram-se 16.843 óbitos.

Há mais 458 pessoas recuperadas esta segunda-feira, num total de 775.849 recuperados desde o início da pandemia.

No total, há 28.024 casos activos em Portugal, menos 155 do que no dia anterior – este número é conseguido depois de subtraídos os óbitos e os recuperados ao número total de infecções.

Estão internados nos hospitais portugueses 623 doentes (menos dez do que no dia anterior). Desses, 136 estão em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que no dia anterior, e o número mais baixo desde 13 de Outubro.

De acordo com a matriz de risco publicada esta segunda-feira, a incidência em território nacional situa-se nos 70 casos de infecção por cada 100.000 habitantes. Olhando apenas para os dados do continente, verifica-se que há 63,4 casos de infecção por cada 100.000 habitantes. Ambos os valores de incidência baixaram em relação aos últimos dados disponíveis.

Já o índice de transmissibilidade (ou Rt) nacional é de 0,94 – uma subida em relação aos dias anteriores – com o continente a registar um Rt de 0,93.

Analisando os dois factores na matriz de risco conclui-se que Portugal ainda se situa no quadrado verde, isto é, com baixo risco.

Só se registaram mortes em Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo

Quase metade dos novos casos confirmados foram detectados na região de Lisboa e Vale do Tejo: com 139 casos, foi a região com maior número de novas infecções. Segue-se o Norte, com 93 casos; o Centro, com 25; o Algarve com 19 e o Alentejo com 16.

Na região autónoma dos Açores detectaram-se nove casos e na Madeira oito.

A maioria das regiões em Portugal não registou qualquer óbito nas últimas 24 horas: apenas Lisboa e Vale do Tejo (com cinco mortes) e o Alentejo (com uma morte) registaram vítimas devido à pandemia.