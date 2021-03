Novo regulamento das pescas da UE traz um melhor controlo sobre as espécies ou cria um Big Brother?

A proposta de Regulamento de Controlo das Pescas no Parlamento Europeu está a gerar contestação na Galiza. Os pescadores artesanais estão contra a imposição da geolocalização e do diário electrónico de bordo nos barcos. Nas maiores embarcações, a videovigilância deverá passar a fazer parte do quotidiano destas tripulações.

Neste P24 ouvimos o eurodeputado dos verdes europeus Francisco Guerreiro que votou contra a proposta de regulamento no Parlamento Europeu, mas que é favorável à instalação dos sistemas de controlo nas embarcações pesqueiras.

