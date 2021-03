Moçambique/Ataques: PSD questiona Governo português sobre ajuda internacional

O Partido Social Democrata (PSD) questionou nesta segunda-feira o Governo português sobre a sua postura quanto à violência na província moçambicana de Cabo Delgado, onde o controlo da cidade de Palma foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

“Os moçambicanos precisam urgentemente da ajuda dos portugueses, dos europeus e da comunidade internacional. Não se entende como se pode assistir silenciosamente ao massacre chocante de milhares de pessoas sem agir com firmeza e diligência através de acções concretas”, refere a pergunta colocada por 12 deputados do PSD e dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

“A situação infernal que se vive em Cabo Delgado, devia envergonhar-nos enquanto seres humanos e os mais recentes relatos do terreno, das mais diversas entidades, ONGD [organizações não-governamentais para o desenvolvimento], portuguesas e estrangeiras confirmam esse cenário”, acrescenta o PSD.

Os sociais-democratas criticaram ainda a postura do alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, que foi “até agora incapaz de criar condições para se deslocar a Moçambique para se inteirar da situação devastadora que ali se vive”.

Da mesma forma, o PSD criticou também a “inacção ensurdecedora” do Governo português e da União Europeia “perante a tragédia de Cabo Delgado”.

“O Governo português tem uma particular responsabilidade e oportunidade em criar condições que levem o Governo de Moçambique a aceitar, sem complexos, a ajuda internacional de que tanto precisa”, defende o PSD.

Nesse sentido, os sociais-democratas questionam o Governo sobre o seu “nível de comprometimento” para que “o problema humanitário que se vive na província de Cabo Delgado não seja esquecido” e “que acções concretas está a diligenciar” o executivo, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, “para o cessar da violência (...) e para a resolução desta tragédia humanitária” na província moçambicana.

Os deputados do PSD perguntam também “o que tem sido feito para a pacificação e o desenvolvimento de Moçambique e, em especial, de Cabo Delgado” no âmbito da elaboração de uma nova estratégia da cooperação portuguesa e “qual o apoio efectivo que está a ser prestado pela União Europeia e também pelo Governo português”.

“Uma vez que as autoridades moçambicanas pediram ajuda, que resultados têm produzido os “diálogos” e as “acções” que a União Europeia, através do Serviço Europeu para a Acção Externa, tem estabelecido com as autoridades moçambicanas?”, questionam, por fim, os deputados.

Dezenas de civis, incluindo sete pessoas que tentavam fugir do principal hotel de Palma, no norte de Moçambique, foram mortos pelo grupo armado Estado Islâmico que atacou a vila na quarta-feira.

A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.

O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou hoje o controlo da vila de Palma.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, cujas acções já foram reivindicadas pelo autoproclamado Estado Islâmico, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora existam relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.