João Pimenta Lopes substitui João Ferreira no Parlamento Europeu

O eurodeputado João Ferreira vai deixar o Parlamento Europeu a partir de Julho, passando a pasta a João Pimenta Lopes que também integrou a lista de candidatos da CDU às eleições europeias de 2019 em terceiro lugar. A informação foi confirmada pelo comité central do partido nesta segunda-feira.

“João Ferreira, membro da comissão política do comité central do PCP, que tem pautado a sua intervenção no Parlamento Europeu em defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país, amplamente reconhecida pela sua competência, determinação e proximidade à realidade nacional, prosseguirá a sua intervenção e responsabilidades designadamente no âmbito das eleições autárquicas, no quadro das quais encabeçará a lista da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Lisboa, correspondendo assim à importância da cidade de Lisboa e da resposta aos problemas de quem nela vive e trabalha”, lê-se numa nota da direcção comunista.

Em Julho, o biólogo de 40 anos João Pimenta Lopes tomará o seu lugar em Bruxelas e Estrasburgo, para que João Ferreira possa dedicar-se à campanha em Lisboa. Pimenta Lopes é membro do comité central do partido e filiou-se no PCP em 2001.

O seu primeiro emprego foi no teleférico do Jardim Zoológico de Lisboa de onde passou para o Fluviário de Mora. Aí, foi director técnico e administrador. Também foi membro da direcção da Mútua dos Pescadores e da direcção da Associação de Bolseiros de Investigação Científica.

Além de ter sido eleito para a Assembleia Municipal de Mora, João Pimenta Lopes foi pela primeira vez deputado do PCP no Parlamento Europeu em 2016, altura em que substituiu a eurodeputada Inês Zuber que renunciou ao mandato para se dedicar à maternidade em Portugal.