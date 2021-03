Duarte Pacheco é candidato do PSD à Câmara de Torres Vedras

O deputado social-democrata Duarte Pacheco vai ser o candidato do PSD à Câmara Municipal de Torres Vedras, confirmou o próprio ao PÚBLICO.

A revelação foi feita pelo próprio num fórum que nada tinha que ver com as autárquicas. O deputado estava na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, na qual o tema em cima da mesa era o pedido do PS para ouvir Carlos Moedas, que está na corrida à Câmara de Lisboa pelo PSD. Duarte Pacheco acusou o PS de querer ouvir de novo o ex-secretário de Estado adjunto de Passos Coelho — que foi inquirido na comissão de inquérito ao BES em 2015 — por este ser candidato às próximas eleições. Com ironia, Duarte Pacheco disse que, se essa era a intenção dos socialistas, então disponibilizava-se para também ser ouvido como candidato municipal.

Foi o deputado do PS João Paulo Correia, a quem Duarte Pacheco se dirigia no debate, que enfatizou que o social-democrata tinha acabado de dar uma novidade ao anunciar que estaria na corrida às autárquicas.

A Câmara de Torres Vedras é liderada pelo PS. O PSD já apresentou mais de 200 candidatos às autárquicas que se realizam em Setembro ou Outubro e conta apresentar os nomes que faltam ainda este mês.

Duarte Pacheco é natural do Sobral de Monte Agraço, município vizinho de Torres Vedras. Deputado desde a VI legislatura, que teve início em 1991, Duarte Pacheco é o coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças e na comissão de inquérito ao Novo Banco.