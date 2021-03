Câmara da Guarda não exigiu capacidade financeira aos concorrentes à concessão dos transportes

O caderno de encargos do concurso para a concessão do serviço público de transportes colectivos da Guarda exige ao concessionário a prestação regular de um conjunto de informações financeiras durante os cinco anos da concessão. Motivo: “a saúde financeira do concessionário é um elemento crucial para que o concedente [município] possa ter a necessária confiança na [sua] capacidade para cumprir as suas obrigações no âmbito da concessão”. Contrastando com esta exigência feita para o período da concessão, a câmara não pediu aos candidatos à concessão qualquer espécie de informação sobre a sua situação financeira. Resultado: o vencedor foi uma empresa que uma das mais conhecidas bases de dados de informação comercial, a Dun & Bradstreet (D&B), considera de “elevado risco de failure” - classificação que expressa a “probabilidade de cessar a sua actividade com dívidas por liquidar no prazo de doze meses”.