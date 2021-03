Audição a Moedas põe inquérito ao Novo Banco a fazer “psicanálise”

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao Novo Banco vai chamar Carlos Moedas, apesar das “reservas” do PSD que garante não existirem “factos novos” que justifiquem a audição do ex-governante. Duarte Pacheco acusa o PS de ter “medo” e querer “fugir às responsabilidades” pelo que se passou depois da venda do Novo Banco, ao insistir em audições de responsáveis políticos do tempo da resolução do BES. A reacção do social-democrata ao pedido dos socialistas abriu o debate sobre para que é que estão a servir os trabalhos da comissão de inquérito e pôs os deputados a fazer “psicanálise”.