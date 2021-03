Estaremos a caminhar para uns novos loucos anos 20, com festas e excessos?

Este tem sido um ano de extrema privação social. Mas a pandemia — como todas as antecedentes – terá, eventualmente, um fim. E depois? Será que vamos transitar facilmente do confinamento para o mundo real? Para a maioria de nós, a resposta é provavelmente sim, embora a adaptação possa levar tempo, de acordo com cientistas sociais que estudam o comportamento humano.