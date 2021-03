Vitor brinca com o fogo para mostrar a vida escondida nas árvores

Vitor Schietti descobriu o fogo. Não as chamas que tudo consomem, mas pequenas faíscas, que “revelam uma energia vibrante que não conseguimos ver a olho nu”. “Está relacionado com algo anterior à própria vida, ou melhor, um impulso, uma força primordial que penetra e emana de tudo, seres vivos e aparentemente não vivos”, apresenta. O artista brasileiro já era fã de longas exposições e da técnica fotográfica de light painting, quando começou a experimentar mostrar a vida escondida nas árvores, rochas e paisagens naturais com os foguetes conhecidos por “estrelinhas” (“chuva de prata” no Brasil, explica).

“Conseguimos imaginar como é que essa energia flui de dentro de uma árvore e se manifestaria, se nós pudéssemos vê-la”, explica Vitor ao P3. Chama-lhe “fotografar o inconsciente”.

​A maior parte das imagens aqui partilhadas são sobreposições de várias longas exposições (até porque as faíscas não duram para sempre). Vitor fotografa ao anoitecer, no momento-chave entre a noite e o dia, “uma janela mágica de 30 minutos” que depois lhe permite equilibrar as cores do cenário com as cores das luzes artificiais. ​“Quanto mais pratico esta técnica, mais ela se torna previsível para mim. Há muito controlo no meu trabalho artístico. Mas claro que a fazer arte estou sempre aberto à ambiguidade ou a alguma intenção retroactiva”, comenta. A série Esculturas Impermanentes já inclui uma “evolução” da técnica que desenvolveu, agora também com o uso de stencils para criar formas geométricas.

Para explorar a ideia de conexão entre seres, o fotógrafo sediado em Barcelona quer alargar o projecto que começou em 2015, no Brasil, a outros seres vivos e assim dar luz a outras questões. “Esta energia estende-se aos seres humanos e aos animais não-humanos, mas isto parece ter ficado perdido na ânsia de consumo e de poder que observamos nas sociedades contemporâneas”, defende. Aqui fica “um lembrete que tudo está conectado”.