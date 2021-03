As escolhas impossíveis da UE na questão dos refugiados, com Marisa Matias e Paulo Rangel

No sexto episódio do podcast Estado da União, a jornalista Sofia Lorena modera uma conversa com os eurodeputados Marisa Matias, do Bloco de Esquerda (grupo da Esquerda no Parlamento Europeu), e Paulo Rangel, do Partido Social Democrata (Partido Popular Europeu), para reflectir sobre as políticas europeias para os refugiados.

Fala-se sobre o Novo Pacto Europeu para as Migrações e as políticas de retorno, a situação no Mediterrâneo e o escrutínio à Frontex, a situação dos requerentes de asilo nos países de chegada e o acordo entre a UE e a Turquia, e ainda sobre o conflito na Síria, que teve início há dez anos.

Depois das sugestões de podcasts sobre este tema que deixámos no último episódio, ficam agora algumas sugestões de MOOCs - massive online open courses - para aprender mais sobre a questão dos refugiados: Refugiados no século XXI (Universidade de Londres), Migrações Internacionais: uma questão global (SciencesPo), Direitos Humanos: os direitos dos refugiados (Amnistia Internacional) e Leis de Asilo e Refugiados (Universidade de Louvain).

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.