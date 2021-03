Os problemas que o novo Pacto para as Migrações e Asilo deixa por resolver

O novo Pacto para as Migrações e Asilo da União Europeia, apresentado em Setembro em Bruxelas, é a “última oportunidade” para os 27 assumirem as suas responsabilidades no acolhimento de pessoas em fuga de situações de guerra ou miséria, disse o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, numa passagem recente por Lisboa para deixar uma mensagem à presidência portuguesa. Mas será esse pacto a solução para a crise que já foi chamada de solidariedade e que continua sem fim à vista?