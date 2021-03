Viola Davis sobre interpretar Michelle Obama: “Foi um acto de loucura temporária”

Já se sabe há um ano que Viola Davis vai interpretar Michelle Obama, mas agora a actriz revelou mais alguns detalhes sobre a personagem, numa entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, na passada sexta-feira. Não se arrepende de ter aceitado o papel, mas diz que o fez num acto de “loucura temporária”.

Viola Davis já conversou durante “várias horas” com a ex-primeira-dama Michelle Obama sobre o papel que vai interpretar numa série do canal norte-americano Showtime — A Primeira Dama. A série vai contar a história pessoal e política de algumas das primeiras-damas mais carismáticas dos EUA, desde Eleanor Roosevelt e Betty Ford, até à mulher de Barack Obama.

A actriz, em entrevista ao The Tonight Show de Jimmy Fallon, fartou-se de elogiar Michelle Obama: “É assustador porque às vezes as pessoas não fazem jus à imagem que temos delas na nossa cabeça. Mas quando são de acordo com essa imagem, é ainda mais aterrador.” O apresentador também confirmou que que a ex-primeira é “mesmo tão fixe e tão impressionante” quanto parece.

No início de Março, a ex-primeira-dama esteve no programa Entertainment Tonight e confessou estar muito entusiasmada por ser Viola Davis a interpretar o seu papel na série, mas disse sentir que não era “merecedora”. A autora de Becoming reconheceu “desejar conseguir fazer jus ao papel que Viola Davis tem de interpretar”. “Qualquer coisa que Viola faça, faz com paixão e vigor, e sei que não fará menos do que isso neste papel”, acrescentou a mulher de Barack Obama — que será interpretado na série pelo actor O-T Fagbenle.

Jimmy Fallon perguntou, ainda, a Viola Davis se a actriz tem de continuar a “testar-se a si mesma” nos papéis que aceita.“Não sei. Acho que foi um acto de loucura temporária. Perdi a cabeça durante cinco minutos e tomei uma decisão maldita e não posso voltar atrás”, brincou Davis. “Porque a Michelle é a uma deusa. Toda a gente a conhece, e toda a gente sente que a quer proteger”, acrescentou.

Ainda assim, Viola Davis diz que vai continuar a abraçar este papel como outro qualquer e a “fazer o melhor” que pode. “É isso que digo à minha filha. Digo, ‘Genesis, deixa-me dizer-te uma coisa. A mãe está a fazer o melhor que pode’. E é isso”, concluiu.

Para a directora de entretenimento do canal Showtime, Jana Winograde, ter Viola Davis a interpretar Michelle Obama é um “um sonho tornado realidade”: “Não podíamos ser mais sortudos por ter o seu extraordinário talento para ajudar esta série”. Recorde-se que Viola Davis está nomeada para o Óscar de Melhor Actriz pelo filme Ma Rainey: A Mãe do Blues. Se vencer, será o seu segundo Óscar.