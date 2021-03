Banco de Portugal faz novo alerta sobre burlas de crédito fácil nas redes sociais

Pedidos de dinheiro para desbloquear empréstimos rápidos são uma armadinha em que caem muitos particulares com dificuldades financeiras.

Ao Banco de Portugal (BdP) chegam diariamente muitas denúncias de particulares ou pequenas empresas vítimas de burla de crédito, oferecidas por falsos intermediários que actuam mas redes sociais. O fenómeno, que cresce em períodos de crise, levou o supervisor a fazer um novo alerta público para este tipo de empréstimos fáceis.

“O BdP tem tomado conhecimento de diversas situações em que pessoas colectivas ou singulares propõem ao público, através das redes sociais, em especial do Facebook, a suposta concessão de empréstimos, exigindo, como contrapartida, o pagamento de valores monetários recorrendo a falsas justificações”, avança o regulador do sistema bancário.

“Normalmente, estas entidades afirmam conceder empréstimos, rapidamente, sem formalidades complexas, sem a prestação de garantias, com discrição e a todas as pessoas, mesmo àquelas que não conseguem obter crédito junto do sistema financeiro”, acrescenta.