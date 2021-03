Mais de 18 mil contentores bloqueados e 400 navios em espera — o Ever Given em números

O Ever Given esteve parado no Suez e bloqueou o transporte de produtos para várias partes dos globo. São cerca de 400 navios em espera e só no que ficou bloqueado seguiam mais de 18 mil contentores

O navio Ever Given — com mais de 18 mil contentores a bordo ​— que bloqueou o Canal do Suez durante quase uma semana,​ foi desencalhado esta semana. Ao longo destes dias, quase 400 navios ficaram em espera. Os prejuízos são igualmente altos: podem chegar aos 10.000 milhões de dólares.

400 metros de comprimento

O Ever Given, que integra a nova classe de navio (ultra) grandes (ULCS), na sigla em inglês, de 219 mil toneladas, tem 400 metros de comprimento, 59 de largura, o equivalente a quatro campos de futebol, sendo ainda comparável a um grande arranha-céus, como o Empire State Building, nos Estados Unidos. Este tipo de navios não consegue navegar em alguns canais, como o do Panamá.

20.000 contentores

O navio japonês, construído em 2018, tem capacidade para transportar 20 mil contentores. Na presente viagem, transportava 18.300.

10 a 12% do comércio mundial

Com 190 km de comprimento, o Canal do Suez encurta enormemente a distância entre a Europa e a Ásia, com forte reflexo nos custos. Estima-se que por ele passam 10% a 12% do comércio marítimo mundial e 25% da carga contentorizada.

400 navios em espera

O número de navios no Mar Vermelho, no Mediterrâneo, e no lago interior do canal avolumou-se. Este domingo, o presidente da Autoridade do Canal do Suez, Osama Rabie apontava para 369 navios a aguardar luz verde para atravessar o canal e outros terão chegado entretanto. Muitos navios, com maiores reservas de combustível, já procuram outras rotas, o que encarece substancialmente o custo do transporte.

De 6000 a 10.000 milhões de prejuízos

As seguradoras fazem contas aos avultados prejuízos da carga imobilizada. Só a alemã Allianz estima prejuízos de 6000 a 10.000 milhões de dólares por semana de bloqueio.