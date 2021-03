Neemias Queta vai ao draft de 2021 da NBA

O basquetebolista português Neemias Queta vai estar no draft 2021 da NBA, porta de entrada para o principal campeonato de basquetebol do mundo. O jogador de 21 anos confirmou nesta segunda-feira o que já se esperava –​ está há dois anos no “radar” da NBA –​, explicando que já se sente preparado para ser o primeiro português a entrar na liga norte-americana.

“Vou apresentar-me ao draft, porque me sinto preparado para levar o meu jogo ao nível seguinte e perseguir o sonho de uma vida: o de ser jogador da NBA”, justificou o português à ESPN, sobre a presença na poule de jovens jogadores que poderão ser escolhidos pelas equipas da liga norte-americana.

Com 2,11 metros e mais de 100kg, Queta é um poste destacado pelas valências defensivas. O lisboeta explicou, porém, que quer ser mais do que o chamado “protector de cesto”: “Eu quero mostrar o meu jogo completo, que sou mais do que um protector de cesto e provar que potencial tenho”.

Neemias Queta tem actuado pela universidade de Utah State, depois de ter deixado Portugal, em 2018 (jogou no Barreirense e no Benfica). Há dois anos que existe a expectativa de ver o poste no draft da NBA, mas Queta tem optado por consolidar o seu jogo no campeonato universitário antes de arriscar a entrada no draft – possibilidade que um atleta apenas tem uma vez. Recorde-se que o português esteve, em 2019, com a ideia de ir ao draft, mas acabou por desistir por sentir que o interesse das equipas não era forte ao ponto de poder ser escolhido para a NBA.

Nesta temporada, o jogador soma uma média de 14.9 pontos, 10.1 ressaltos, 3.3 desarmes de lançamento e 2 assistências por jogo, números que o levam a abdicar do último ano na universidade. A ESPN destaca que Queta “tem interessado às equipas da NBA pela combinação de tamanho, envergadura e QI basquetebolístico”. “Melhorou bastante a sua capacidade de passe e conhecimento do jogo nos anos em Utah State”, acrescentam.

O draft de 2021 ainda não tem data confirmada pela organização da NBA.