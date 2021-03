Sky Rojo: a fórmula e o autor de La Casa de Papel voltam a vencer em Portugal

Nos últimos dias, o programa mais visto em Portugal no serviço de streaming com mais clientes é a série documental Formula 1: Drive to Survive, cuja segunda temporada está na pole position pelo acesso inédito aos bastidores do valioso desporto, sobretudo em plena pandemia. Mas não é o único regresso de uma fórmula vencedora à Netflix. De Espanha veio mais um casamento de acção, mulheres bonitas e bons actores e, sobretudo, de um autor e sua plataforma de streaming. Álex Pina continua o seu contrato com a Netflix encetado com La Casa de Papel e White Lines e lá está, no “Top 10 em Portugal hoje”, Sky Rojo nas posições cimeiras.