Segunda, na TV: a caminho de Santiago de Compostela, com Irmão, Lady Macbeth e Spyders

CINEMA

Irmão

Fox Movies, 19h28

É o chamado “filme americano” de Takeshi Kitano, que aqui transpôs o seu universo para os EUA. Conta a história de Yamamoto, que deixa Tóquio depois ter sido abandonado pelo seu clã yakuza. Viaja para Los Angeles, onde vive o seu meio-irmão, Ken, que largou os estudos pelo tráfico de droga. Quando é apresentado ao gangue de Ken, Yamamoto reconhece Denny, um rival, de quem acaba por ficar amigo. Quando Yamamoto se recusa a colaborar com a máfia, anuncia-se uma guerra sem piedade.

Romance Perigoso

Cinemundo, 21h10

Baseado no romance homónimo de Elmore Leonard e duplamente nomeado para os Óscares, o filme dirigido por Steven Soderbergh, segundo um argumento de Scott Frank, conta a história de Jack Foley (George Clooney), um assaltante de bancos que foge da prisão com a ajuda de Buddy Bragg (Ving Rhames), o seu companheiro de cativeiro. No processo, rapta a marshall Karen Sisco (Jennifer Lopez).

Lady Macbeth

RTP2, 00h01

Inglaterra, 1865. Katherine (Florence Pugh), uma jovem que foi forçada a casar-se com um homem de meia-idade, herdeiro de uma grande fortuna industrial, sente-se confinada à casa rural que partilham, sem grande satisfação na vida. Quando ele parte em viagem, ela começa a libertar-se das amarras opressoras do casamento, que envolvem horários rigorosos e a proibição de sair de casa, e envolve-se com um homem que trabalha na propriedade. Baseado no romance homónimo do russo Nikolai Leskov, o filme marca a estreia na realização de William Oldroyd.

Bruno

Hollywood, 00h50

Sacha Baron Cohen, criador de Borat e Ali G, surge em mais um mockumentary controverso, empenhado em apanhar as incongruências e desvarios dos americanos desprevenidos. Nesta comédia, realizada por Larry Charles, encarna um repórter de moda austríaco, homossexual, inconveniente e aparvalhado que vai em busca do sonho americano para se tornar “a maior celebridade austríaca desde Hitler”. Uma vez nos EUA, são criadas situações absurdas com um único objectivo: provocar.

SÉRIES

9-1-1: Lone Star

Fox Life, 22h20

Estreia da segunda temporada do spin-off de 9-1-1. Acompanha um bombeiro (Rob Lowe) que se mudou de Nova Iorque para o Texas, juntamente com o filho e levando na bagagem uma série de traumas por resolver. Nos novos episódios, a actriz Liv Tyler sai de cena e o elenco recebe Gina Torres e Lisa Edelstein.

3 Caminos

RTP1, 22h51

Estreia. Amizade, redenção, tensões, revelações e dores de crescimento marcam o passo da jornada espiritual e de autodescoberta de cinco peregrinos que se cruzam a caminho de Santiago de Compostela. Ao longo de oito episódios, a série dá conta da evolução dos seus sonhos, objectivos e desafios em três momentos das suas vidas: a primeira peregrinação, em 2000; outra, seis anos depois; e uma terceira, em 2021. Anna Schimrigk, Andrea Bosca, Álex González, Alberto Jo Lee e Verónica Echegui lideram um elenco que totaliza seis nacionalidades e que inclui os portugueses João Reis, Maria João Falcão e Inês Castel-Branco. Apresentada pela RTP como uma “grande produção internacional”, 3 Caminos nasce de uma co-produção com a TV Galiza e a Amazon Prime, plataforma de streaming onde está disponível desde 22 de Janeiro.

City on a Hill

HBO, streaming

Arranca a segunda temporada do thriller criminal criado por Chuck MacLean, em que Kevin Bacon e Aldis Hodge dão vida à aliança improvável entre um veterano (e corrupto) agente do FBI e um procurador idealista, na Boston violenta do início dos anos 1990.

INFANTIL

Spyders

Nickelodeon, 17h15

Entra na segunda leva de episódios a série centrada nos Fisher, uma família como qualquer outra, excepto no facto de ter espiões ao serviço de uma agência ambiental. Quando os jovens Daniel, Nikki e Tommy suspeitam da real ocupação dos pais, decidem ajudá-los. Formam uma equipa secreta – os Spyders – e, apesar de impreparados e algo trapalhões, dedicam-se à missão de combater os criminosos que ameaçam a natureza.