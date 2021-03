As mulheres da Idade do Bronze também governavam

Uma escavação no sítio arqueológico La Almoloya, perto de Pliego, na província espanhola de Múrcia, encontrou em 2014 uma extraordinária sepultura dupla: os restos de um homem entre 35 e 40 anos e de uma mulher entre 25 e 30 anos enterrados dentro de um grande pote de cerâmica juntamente com um tesouro de prata dos inícios da Idade do Bronze.