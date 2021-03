Balada para Sophie é o grande vencedor da segunda edição dos Prémios Bandas Desenhadas

O livro de Filipe Melo e Juan Cavia venceu, entre outros, o Prémio de Melhor Publicação Nacional com Distribuição Comercial, enquanto o de Distribuição Alternativa foi para UltraSaiyanJedi is streaming Tactical Arena: Apocalypse, March 11th (Twitch is like the fun side of the military-industrial-surveillance complex) , de Mao.

Balada para Sophie, do português Filipe Melo e do argentino Juan Cavia, é o grande vencedor da segunda edição dos Prémios Bandas Desenhadas. Este prémio, organizado pelo site bandasdesenhadas.com, distingue a banda desenhada publicada em Portugal no ano anterior. Os vencedores da edição alusiva a 2020 foram anunciados esta tarde.

Neste caso, e de um universo de mais de 275 publicações na área ao longo de 2020, o site bandasdesenhadas.com acabou por dar os prémios de Melhor Publicação Nacional com Distribuição Comercial, Melhor Argumento em Publicação Nacional (para Filipe Melo) e Melhor Ilustração em Publicação Nacional (para Juan Cavia) ao livro lançado pela Tinta-da-China. O Pacto da Letargia, do galego Miguelanxo Prado, publicado pela Ala dos Livros foi galardoado com os prémios de Melhor Publicação Estrangeira e de Melhor Ilustração em Publicação Estrangeira.

UltraSaiyanJedi is streaming Tactical Arena: Apocalypse, March 11th (Twitch is like the fun side of the military-industrial-surveillance complex), de Mao, lançado pela Massacre, foi eleito a Melhor Publicação Nacional com Distribuição Alternativa, TLS Series vol. 4: Raízes, d’A Seita, a Melhor Antologia Nacional, e uma das histórias aí publicadas, Sem Cuecas Nem Soutien, de Nuno Saraiva, foi a Melhor BD Curta Nacional editada em Antologia, com uma menção honrosa para Construção, de Francisco Sousa Lobo, parte de Pentângulo #3, da Chili Com Carne.

Ainda nas publicações estrangeiras, o prémio de Melhor Argumento foi para Renée Nault, por A História de uma Serva: novela gráfica, editada em Portugal pela Bertrand e baseada na obra de Margaret Atwood. A Melhor Publicação de Humor foi para As Aventuras de Lucky Luke segundo Morris vol. 9: Um Cowboy no Negócio de Algodão, de Jul & Achdé, a Melhor Série de Publicações para Descender, de Jeff Lemire e Dustin Nguyen, a Melhor Edição para Druuna Tomo 4: Planeta Esquecido

Clone, de Paolo E. Serpieri, editada pela Arte de Autor, e Melhor Reedição coube a Corto Maltese: Fábula de Veneza, de Hugo Pratt, também da Arte de Autor.

O júri destes prémios é composto pela equipa base do site, composta por Carla Ramos, Nuno Pereira de Sousa, Rodrigo Ramos e Susana Figueiredo, com experiência de décadas na divulgação, investigação e promoção da banda desenhada.