O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 disse que já foram vacinados 27 mil docentes e não docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo, de um total de 65 a 70 mil previstos para este fim-de-semana. Henrique Gouveia e Melo estimou que em Abril seja possível vacinar 100 mil pessoas por dia, atendendo às remessas que deverão chegar no segundo trimestre.