Pais, professores e alunos estão “esgotados”. E ainda há três meses de aulas pela frente

Entre os mais novos houve alívio com o regresso à escola, mas exaustão é a palavra mais usada à entrada para a recta final de mais um ano lectivo atípico. O testemunhos de pais, alunos e professores.

Quando, há pouco mais de duas semanas, o primeiro-ministro anunciou o plano de desconfinamento, havia dois pares de olhos especialmente atentos numa casa de Santa Maria da Feira. Os filhos de Hugo Paiva “saltaram” quando perceberam que podiam voltar à escola dali a poucos dias. “Ficaram realmente felizes”, conta o informático do Hospital de S. João, no Porto. As duas crianças estavam “fartas” de estar em casa.