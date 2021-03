Covid-19: dez mortes e 365 casos. Portugal mantém-se na zona verde do “semáforo” do desconfinamento

Portugal registou, este sábado, dez mortes e 365 novos casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 820.407 casos confirmados e 16.837 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de sábado, foram divulgados este domingo pela DGS.

Há mais 15 pessoas hospitalizadas em relação ao balanço anterior e menos seis nos cuidados intensivos. No total, 633 doentes estão ainda internados, 142 destes nos cuidados intensivos. O número de doentes hospitalizados (tanto em enfermaria como em cuidados intensivos) subiu ligeiramente neste sábado depois de estar em queda consecutiva nos cinco dias anteriores. Já o número de doentes em cuidados intensivos estava, até quarta-feira, em queda há 40 dias consecutivos. No entanto, na quinta-feira, foi registado um ligeiro aumento deste indicador quando mais um doente deu entrada nestas unidades. Nos dias seguintes, e até este sábado, voltou a registar-se uma diminuição dos doentes que necessitam destes cuidados.

Em relação ao dia anterior também existem mais 384 pessoas recuperadas, num total de 775.391 recuperações desde Março de 2020. Existem, assim, menos 29 casos activos, o que significa que 28.179 portugueses ainda lidam com a doença (o número mais baixo desde 31 de Dezembro). Há 15.602 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 198 do que no último balanço.

A maior parte das vítimas mortais que figuram na última actualização tinha mais de 80 anos (foram contabilizadas seis mortes nesta faixa etária). Foram ainda registadas duas mortes em pessoas que tinham entre 70 e 79 anos, uma na faixa etária dos 60 aos 69 anos e outra na dos 50 aos 59 anos. Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 8838 são homens e 7999 são mulheres. Das 16.837 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.100 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,9%.

País mantém-se na “zona verde"

O país mantém-se na zona verde da matriz de risco. Os quadrados da matriz que colocamos no topo deste artigo ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento e combinam a incidência do vírus (o número de casos por cada 100 mil habitantes) com o índice da transmissibilidade, o Rt (o número de casos de infecção a que uma pessoa com covid-19 dá origem). Se os indicadores permanecerem na área verde, o desconfinamento poderá continuar avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha, a reabertura da sociedade e da economia poderá ser travada ou revertida.

Não foram registadas mudanças em ambos os indicadores nos dois últimos dias. O índice de transmissibilidade (Rt) nacional fixa-se nos 0,93 e o Rt do continente em 0,92. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes fixa-se em 75,7 novos casos se for considerado todo o país — o continente regista um valor ligeiramente abaixo: 66,8 novas infecções por 100 mil habitantes. Nas últimas semanas, a incidência cumulativa da doença em Portugal tem mantido uma “tendência de descida” em todo o território nacional, mas o Rt tem vindo a aumentar.

Norte com 30% dos novos casos

Grande parte dos novos casos foi registada no Norte (112 novas infecções, o que corresponde a 30,6%) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (107 casos, o que corresponde a 29,3%). O Norte continua a ser a região com o maior número de casos acumulados: há 330.223 casos confirmados e 5300 mortes (três em 24 horas). Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 310.912 os registos de infecção e 7120 mortes por covid-19 (seis em 24 horas) — e é a região do país com mais vítimas mortais.

O Centro contabiliza 117.018 infecções (41 novas) e 2998 mortes (zero em 24 horas). O Alentejo totaliza 29.052 casos (15 novos) e 969 mortes (mais uma). No Algarve, há 20.617 casos de infecção (mais 40) e 353 óbitos (nenhum em 24 horas). A Madeira regista 8550 casos de infecção (43 novos) e 68 mortes (nenhuma em 24 horas). Já os Açores registam 4035 casos (mais sete) e 29 mortes (zero em 24 horas).

Portugal continua a ser actualmente o país da União Europeia (UE) com a menor taxa de incidência da covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira, 25 de Março, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

O Governo irá apenas decidir o avanço do plano de desconfinamento para a próxima etapa, prevista para 5 de Abril, no próximo dia 1 (quinta-feira), anunciou esta sexta-feira a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros.