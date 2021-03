Processo autárquico do PS assenta respeito pelas comunidades locais, diz secretário-geral adjunto

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, afirmou sábado que o processo político autárquico dos socialistas assenta numa visão programática para o desenvolvimento do país e no respeito pelas comunidades locais, herança de valores e património de políticas públicas do partido.

José Luís Carneiro, que falava na sessão de encerramento do encontro de concelhias da Federação Distrital de Setúbal do PS, realizada digitalmente, defendeu que há “dois vectores fundamentais” no processo político do PS, nas próximas eleições autárquicas, previstas para Setembro ou Outubro deste ano.

“Por um lado, uma visão programática, articulada com uma visão para o desenvolvimento do país, que tem que contar com as vozes de todas as comunidades locais - e as vozes das comunidades locais são as vozes das nossas cidadãs e dos nossos cidadãos, que confiam no Partido Socialista e que queremos que reforcem essa confiança nos candidatos e nas candidaturas do partido socialista”, disse.

“Por outro lado, as candidaturas, e aqueles que vão interpretar essa visão programática, não podem nunca esquecer que são intérpretes de um património, de uma herança de valores, mas também de um património de políticas públicas, que fez historicamente com que o PS continue a ser o grande partido português do poder local democrático”, acrescentou.

O dirigente socialista afirmou-se ainda convicto de que o PS continuará a ser “a maior força política no poder local democrático em Portugal”, se seguir o exemplo do que se tem estado a fazer em Setúbal.

O PS tem vindo a ganhar terreno no distrito de Setúbal, onde conquistou alguns municípios, tendo actualmente a maioria nas Câmaras Municipais de Alcochete, Almada, Barreiro, Montijo e Sines.

O secretário-geral adjunto do PS lembrou também o “resultado histórico” do PS nas eleições autárquicas de 2013, reforçado quatro anos depois, em 2017.

“O Partido Socialista tornou-se mesmo o partido com a maioria das câmaras, de uma forma muito expressiva e (…) temos a firme convicção de que nas próximas eleições autárquicas continuará a ser o maior partido português, com maioria dos municípios na Associação Nacional dos portugueses”, disse.

“E também - assim estamos em crer – o maior partido na Associação Nacional de Freguesias”, concluiu José Luís Carneiro.