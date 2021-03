Presidente promulgou leis que aumentam apoios sociais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou as três leis aprovadas na Assembleia da República que aumentam os apoios sociais aos pais em teletrabalho com filhos em casa, aos trabalhadores independentes e para os profissionais de saúde e que o Governo não queria que fossem promulgadas pois violam a norma-travão da Constituição que impede que o Parlamento aumente a despesa pública.

Marcelo Rebelo de Sousa não omite que o Governo tinha solicitado que vetasse as três leis nem mesmo que o primeiro-ministro está disposto a recorrer à fiscalização sucessiva dos diplomas pelo Tribunal Constitucional. Indo directo ao assunto, o Presidente afirma que “como é óbvio, dispõe o Governo do poder de suscitar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade dos diplomas agora promulgados, como já aconteceu, noutros ensejos”, mas conclui: “É a Democracia e o Estado de Direito a funcionarem.”

Marcelo Rebelo de Sousa “chama, no entanto, de forma particular neste momento, a atenção para o essencial do presente debate”. E lembra que “de um lado, não há Governo com maioria parlamentar absoluta, sendo essencial o cumprimento da legislatura de quatro anos”, mas acrescenta que “do outro lado, os tempos eleitorais podem levar, por vezes, as oposições a afrontamentos em domínios económicos e sociais sensíveis”.

Razão pela qual, garante que “compete ao Presidente da República sublinhar a importância do entendimento em plenas pandemias da saúde, da economia e da sociedade”. E que é seu dever ir “sensibilizando o Governo para o diálogo com as oposições e tornando evidente às oposições que ninguém ganharia com o afrontamento sistemático, potencialmente criador de uma crise lesiva para Portugal e, portanto, para os portugueses”.