Director de campanha de Ventura é candidato do Chega a Castelo Branco

O director da campanha de André Ventura nas presidenciais e coordenador da Comissão de Ética do Chega, Rui Paulo Sousa, é o candidato do partido de extrema-direita a Castelo Branco, confirmou este domingo o próprio à agência Lusa.

“Foi uma opção de estratégia política, de acordo com a direcção nacional e a distrital de Castelo Branco que propôs o meu nome”, afirmou Rui Paulo Sousa.

O candidato pelo Chega, de 53 anos, natural de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, é empresário agrícola em Santarém e foi no passado cabeça de lista do Aliança por esse mesmo distrito.

“Um dos principais problemas que existe em Castelo Branco neste momento é a corrupção, que é transversal a todo o país. Houve perda de mandato do anterior presidente da Câmara [PS] e isso é um problema em várias câmaras do país”, disse.

Questionado sobre o facto de ser uma pessoa de fora de Castelo Branco a candidatar-se à liderança da autarquia, Rui Paulo Sousa admitiu que “vir de fora é sempre um problema”, mas salientou que as suas origens estão naquele distrito.

“Os problemas têm que ser estudados e vistos e temos a distrital de Castelo Branco que vai ajudar nesse sentido e vamos ver os problemas das populações para que a candidatura tenha um bom resultado”, acrescentou.

Nas autárquicas de 2017, o PS conquistou cinco de sete mandatos na capital de distrito, com 58,75% dos votos, contra 23,28% do PSD.

O município de Castelo Branco é liderado pelo PS desde 1997, há mais de 20 anos.