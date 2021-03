Várias cidades em todo o mundo desligaram as luzes na “Hora do Planeta”

Entre as 20h30 e as 21h30, dependendo dos fusos horários, dezenas de monumentos viram as suas luzes desligadas. Em Portugal, a Ponte 25 de Abril, em Lisboa, e a Estação de São Bento, no Porto, também ficaram às escuras para assinalar o movimento. Um total de 131 municípios aderiu à iniciativa.

Várias cidades em todo o mundo aderiram ao movimento “Hora do Planeta”, uma operação de mobilização contra as mudanças climáticas e pela conservação da natureza que consiste em desligar as luzes durante uma hora.

Entre as 20h30 e as 21h30, dependendo dos fusos horários, locais como a Ópera de Sydney (Austrália), o Coliseu de Roma (Itália), a Praça Vermelha de Moscovo (Rússia), o Portão de Brandenburgo, em Berlim (Alemanha), o Palácio de Westminster e os ecrãs publicitários de Piccadilly Circus, em Londres (Inglaterra) ou a Torre Eiffel, em Paris (França) foram desligados.

Em Portugal, as luzes da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, e da Estação de São Bento, no Porto, também foram desligadas. Um total de 131 municípios aderiu à iniciativa e apagou as luzes de vários espaços emblemáticos.

A mobilização, que tem carácter anual, é organizada pela World Wide Fund for Nature [WWF, Fundo Mundial para a Natureza, em português] e tem como objectivo apelar à acção sobre as mudanças climáticas e o meio ambiente, tendo o intuito deste ano assentado na ligação entre a destruição da natureza e o aumento da incidência de doenças como a covid-19.

“Seja o declínio dos polinizadores, a diminuição do número de peixes nos oceanos e rios, o desaparecimento das florestas ou a perda mais geral da biodiversidade, crescem as evidências de que a natureza está em queda livre”, disse o director-geral da WWF, Marco Lambertini, que organiza a “Hora do Planeta” desde 2007.

Marco Lambertini acrescentou que “proteger a natureza é nossa responsabilidade moral, mas perdê-la também aumenta a nossa vulnerabilidade a pandemias, acelera a mudança climática e ameaça a nossa segurança alimentar”.

Em Singapura, os arranha-céus foram apagados, com as pessoas a assistirem ao momento na orla costeira, com outras esculturas futuristas nas imediações a serem desligadas também, o mesmo acontecendo em Hong Kong, enquanto na Tailândia o histórico centro comercial CentralWord realizou uma contagem regressiva e desligou as luzes à hora marcada.

Depois da Ásia e da Europa, será a vez de locais como o Empire State Building, em Nova Iorque (Estados Unidos da América), o Obelisco de Buenos Aires (Argentina) e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (Brasil) aderirem ao movimento.