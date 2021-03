“As pessoas ocuparam. Iam ficar a dormir na rua.” Famílias vão a tribunal por ocupações ilegais em Almada

Eulália, Emília e Vanessa não tinham como pagar uma renda no mercado de arrendamento tradicional e ocuparam casas fechadas em prédios da Câmara de Almada. Município avançou com queixa-crime por arrombamento e ocupação abusiva de habitações na freguesia do Laranjeiro, que diz retirar se as pessoas desocuparem as casas. Julgamento começa no dia 9 de Abril.