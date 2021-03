Governo da Madeira pede à população que fique em casa por causa do mau tempo

Protecção Civil registou cerca de 100 ocorrências em toda a região, e mantém 40 operacionais de prevenção, particularmente no Funchal, um dos concelhos mais afectados pelo temporal. O arquipélago está sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até às 12h.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, recomendou que a população permaneça em casa este domingo por causa do mau tempo que assola o arquipélago e que provocou um apagão geral e inundações na noite de sábado.

O Serviço Regional de Protecção Civil registou cerca de 100 ocorrências em toda a região, e mantém 40 operacionais de prevenção, particularmente no Funchal, um dos concelhos mais afectados pelo temporal.

Miguel Albuquerque refere, na sua página no Facebook, que não há danos pessoais a reportar e aconselha a população a não sair de casa. “Peço-vos que, a manterem-se as previsões de mau tempo neste domingo, se mantenham em casa, em segurança. Por si e pelos outros”, escreve o presidente do Governo regional.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que chegou a colocar parte da ilha em alerta vermelho, mantém agora o arquipélago sob aviso laranja [Madeira] e amarelo [Porto Santo] até às 12h deste domingo, sendo que o mau tempo afecta todo o território desde a madrugada de sábado, com chuva forte, queda e granizo e trovoada.

No Funchal, duas famílias, no total de sete pessoas, foram realojadas devido à falta de condições de habitabilidade de duas casas inundadas.

A rotura de uma conduta motivou também o encerramento de uma estrada no Funchal e o corte no fornecimento de água potável numa área da freguesia de São Gonçalo, uma das dez que compõem este concelho. As más condições meteorológicas afectaram a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, com dois voos oriundos do Porto a divergir para Porto Santo.

O mau tempo provocou também um apagão geral na ilha da Madeira por volta das 20h45, mas a electricidade já foi reposta na maior parte do território.

O Governo Regional da Madeira publicou uma nota na página oficial no Facebook a explicar o que tinha acontecido. “Na sequência de uma descarga eléctrica sobre a linha de transporte de 60KV entre a Calheta e o Funchal, que provocou diversos danos, o sistema na Central Térmica da Vitória foi abaixo”.