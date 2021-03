Presidente do Egipto pede retirada de contentores do Ever Given

Segundo alguns jornais do Egipto, o Presidente Abdel Fattah al-Sisi pediu que se prepare uma operação de retirada de contentores do navio Ever Given, que encalhou na terça-feira, 23 de Março, na parte sul do Canal do Suez, seis quilómetros a norte do acesso junto ao mar Vermelho.

A informação sobre o pedido presidencial foi dada este domingo pelo máximo responsável da entidade que gere o canal. A ideia é aliviar a carga para eventualmente facilitar a libertação do cargueiro. No sábado, havia 321 cargueiros à espera que o canal seja desbloqueado e se possa retomar a navegação através daqueles 193,3 quilómetros que ligam o mar Vermelho ao Mediterrâneo. Isto, enquanto alguns navios optaram por não esperar mais e mudaram de rota, optando por navegar à volta do continente africano, com passagem pelo cabo da Boa Esperança. Uma opção que implica mais oito a 12 dias de viagem.

O Egypt Today Magazine e o Daily News Egypt são dois dos media que noticiam em língua inglesa o pedido do Presidente Al-Sisi à direcção da entidade que gere o Canal do Suez, por onde passam 10% a 15% do comércio mundial com transporte marítimo.

No sábado, as operações permitiram mover 30 graus o leme do Ever Given, mas o cargueiro com 18.300 contentores a bordo, 219 mil toneladas de peso e 400 metros de comprimento continua encalhado no mesmo sítio.

O número de rebocadores envolvidos na operação continua a subir. Eram 14 e já há mais dois a caminho, um com bandeira holandesa e outro com bandeira italiana.

“Há sinais positivos de ontem e de sexta-feira”, disse o presidente da autoridade gestora do canal, Osama Rabie, em declarações à televisão estatal egípcia. “O leme estava preso e agora já mexe. Não havia água por baixo da proa e agora já há, e ontem havia um desvio de quatro metros na proa e na popa”, descreveu Rabie.

O navio está enterrado numa zona de areia argilosa. Porém, segundo fontes daquela entidade citadas pela agência Reuters, foi encontrado um enorme pedregulho junto da proa, o que pode dificultar os trabalhos.

Milhares de toneladas de areia já foram retiradas daquela zona e esperava-se que a maré alta de sábado à tarde e de domingo de manhã pudesse ajudar a libertar o Ever Given, que navega com bandeira do Panamá. Mas tal não aconteceu. E no horizonte começa a tornar-se mais provável a necessidade de se retirarem contentores do barco encalhado, para aliviar o peso antes de pô-lo de novo a flutuar.

“Estamos a dividir o dia em duas metades, 12 horas para dragas e 12 horas para rebocadores porque nem todas as horas são boas para tentar rebocar, devido às marés”, explicou Rabie.