Rochele Nunes conquista medalha de prata em Tbilisi

A judoca Rochele Nunes conquistou neste domingo a medalha de prata na categoria +78kg no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, quarta etapa do circuito mundial.

Depois de eliminar Milica Zabic, Maryna Slutskaya e Yan Wang, a atleta portuguesa, 12.ª do ranking mundial, perdeu apenas na final, frente à chinesa Shiyan Xu, 33.ª do ranking, num combate em que esteve sempre em desvantagem – sofreu um wazari no início do combate e acabou a perder por ippon.

Neste Grand Slam, Portugal já tinha garantido também um bronze, por Joana Ramos, bem como desempenhos positivos de Catarina Costa (-48kg) e Joana Crisóstomo (-70kg), com quintos lugares nas respectivas categorias.

Menos fulgurante foi o desempenho de Jorge Fonseca, campeão do mundo, que caiu na terceira eliminatória frente ao atleta da casa Ilia Sulamanidze.