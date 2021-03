Europeu de sub-21: Portugal cada vez mais perto dos “quartos”

A selecção portuguesa de sub-21 está cada vez mais próxima de se qualificar para os quartos-de-final do Campeonato da Europa, depois de ter derrotado a Inglaterra, em Ljubjlana, por 2-0, na 2.ª jornada do Grupo D. Com o segundo triunfo em outros tantos jogos nesta fase de grupos, a equipa de Rui Jorge depende apenas de si própria para estar nos jogos a eliminar, bastando apenas um empate no encontro final, com a Suíça, na próxima quarta-feira, para fechar o apuramento. E até pode perder, desde que a Croácia não ganhe à Inglaterra na última ronda de jogos.

Tida como uma das selecções mais fortes deste Europeu, recheada com talento da Premier League, a Inglaterra chegava a esta jornada em modo sobrevivência, depois da derrota com os suíços na primeira ronda, e com uma baixa de última hora, a lesão de Callum Hudson-Odoi, do Chelsea. Ao contrário de Portugal, que enfrentava esta jornada com a tranquilidade de uma vitória segura sobre os croatas e com Rui Jorge a dar-se ao luxo de mudar bastante o “onze” sem perder qualidade

Com Dany Mota e Fábio Vieira (a dupla que construiu o golo frente à Croácia) nos lugares de Tiago Tomás e Trincão, a selecção portuguesa até entrou melhor e foi criando oportunidades junto da baliza de Ramsdale. Pedro Gonçalves foi quem mais tentou, com remates perigosos aos 33’ e aos 36’ que o guarda-redes do Sheffield United foi conseguindo deter. Antes, também Dany Mota já tinha estado perto do golo, com um cabeceamento mal direccionado.

Para quem precisava de ganhar, a Inglaterra pouco fez na primeira parte e o empate que se verificava ao intervalo era demasiado penalizador para os portugueses. Rui Jorge foi mais afoito que o seleccionador inglês na vontade de ganhar o jogo e mudou ao intervalo, com uma injecção de criatividade e critério em forma de Daniel Bragança e Trincão.

O resultado ficou à vista aos 64’. Depois de conquistar a bola no meio-campo, Pedro Gonçalves avançou até à área e esperou pela desmarcação perfeita de Dany Mota, que, com um remate bem medido, fez o 1-0 — um belo golo a coroar um bom jogo do avançado que nasceu no Luxemburgo, que já passou pela Juventus e que joga na Série B italiana, no Monza.

Se as substituições ao intervalo serviram para consolidar o domínio português, a entrada de Gonçalo Ramos aos 73’ foi um tiro no alvo para Rui Jorge. Poucos segundos depois de entrar, o avançado do Benfica sofreu um penálti de Marc Guehi e, na conversão do castigo, Trincão colocou um ponto quase final no jogo.

Ainda havia 15 minutos para jogar, mas a verdade é que os ingleses pouco ou nada fizeram para tentar mudar o resultado e o seu mais que provável destino neste Europeu, a eliminação. E Portugal, mais do que no jogo de estreia, mostrou que tem aqui uma geração que pode ir longe neste torneio que nunca conquistou.