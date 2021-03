Portugal enfrenta uma Inglaterra em modo pânico

Depois de ter entrado a ganhar e com uma exibição segura, a selecção portuguesa de sub-21 quer fazer o mesmo neste domingo (20h, RTP1), em Ljubljana, frente à Inglaterra na segunda jornada do Grupo D. Uma vitória frente aos britânicos pode mesmo qualificar a equipa de Rui Jorge para os quartos-de-final, dependendo do que tiver acontecido no outro jogo do agrupamento (Suíça-Croácia às 17h), mas uma derrota não será uma tragédia para os portugueses, ao contrário do que será para a Inglaterra, que chegou a este Europeu como uma das favoritas e que perdeu logo no seu jogo de estreia (1-0) frente aos suíços.

A Inglaterra, diz Rui Jorge, não será um adversário assim tão diferente da Croácia e que terá um plano de jogo semelhante ao de Portugal. “São duas equipas que primam pela posse de bola para o controlo do jogo. Vai ser uma batalha interessante, veremos quem terá maior capacidade. Vai ser interessante a esse nível, para alem de ambos teres excelentes valores individuais”, analisa o seleccionador português que fez 47 anos um dia antes deste jogo.

Admitindo que poderá fazer algumas alterações em relação ao jogo de estreia com os croatas em que a vitória só se concretizou na segunda parte com um golo de Fábio Vieira, Rui Jorge diz que a vitória ficará ao alcance se os jovens portugueses seguirem o plano. “Este jogo será igualmente difícil. O primeiro jogo também foi difícil para nós, mas fizemos as coisas bem. O jogo tornar-se-á mais fácil se fizermos as coisas bem”, reforçou Rui Jorge.

E estará a Inglaterra, recheada de jogadores com rodagem de Premier League, em pânico com a perspectiva de ficar de fora dos “quartos”? O seu seleccionador, Aidy Boothroyd, cujo contrato termina no final do torneio, está consciente do perigo que os jovens ingleses correm no confronto com Portugal, mas também usa esta situação como uma oportunidade para crescer. “Tudo faz parte do nosso desenvolvimento. Os jogadores sabem e nós sabemos da importância deste jogo. Ainda estamos aqui e não vamos desistir”, garantiu Boothroyd, que ficou desiludido com a falta de capacidade atacante da sua equipa frente à Suíça: “Somos uma equipa que se orgulha de ter um futebol criativo e marcar golos. Mas parecíamos um instrumento rombo e não fomos iguais a nós próprios.”