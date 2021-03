Paulo Sousa garante primeiro triunfo na selecção da Polónia

O treinador português Paulo Sousa alcançou este domingo a primeira vitória enquanto seleccionador da Polónia, ao triunfar sobre Andorra, por 3-0, com um “bis” de Robert Lewandowski (30 e 55') e um golo de Swiderski (88'). Foi um jogo em que a ineficácia polaca poupou o adversário a um resultado ainda mais pesado nesta segunda ronda da fase de qualificação europeia para o Mundial de 2022.

Com a Inglaterra “intocável” na liderança do grupo I (duas vitórias, sete golos marcados e nenhum sofrido), a Polónia pode vir a lamentar alguns dos golos desperdiçados, perspectivando-se uma discussão acesa com a Hungria. A equipa magiar impôs-se por 0-3 na deslocação a São Marino, com um primeiro golo de Szalai (13’ g.p.), tendo Sallai apontado o segundo, redimindo-se do penálti falhado aos 20 minutos. Ainda de penálti, Nikolic (88') fechou as contas.

No grupo B, a Suécia venceu (0-3) o Kosovo, em Pristina, e reclamou a liderança a uma Espanha que acabara de vencer (1-2), no período de compensação, na Geórgia.

Itália e Suíça, com vitórias na Bulgária (0-2) e na recepção à Lituânia (1-0), respectivamente, continuam na frente do grupo C.

Os italianos marcaram de penálti, por Andrea Belotti (43') e sentenciaram o encontro com o golo de Locatelli (83'), enquanto a selecção helvética teve uma entrada forte, com um golo de Xaqiri (2'), ficando-se por aí.

Sem surpresa, mas com um desfecho aberto até final, a Alemanha garantiu o comando no grupo J ao triunfar sobre a Roménia, alcançado a Arménia no primeiro lugar, embora com mais um golo marcado. Gnabry (17') assinou o único golo da noite.

Depois do empate imposto à França, a Ucrânia sentiu grandes dificuldades frente à Finlândia, tendo chegado à vantagem a dez minutos dos 90, por intermédio de Júnior Moraes. Um golo que anunciava uma importante vitória, mas que os finlandeses negaram, com um penálti de Teemu Pukki (89').