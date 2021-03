Miguel Oliveira fecha fim-de-semana difícil com 13.º lugar no Qatar

O fim-de-semana começou mal nos treinos, continuou negativo na qualificação e não terminou muito melhor na corrida. Miguel Oliveira levou a sua KTM ao 13.º lugar do Grande Prémio do Qatar, neste domingo, a primeira prova da temporada 2021 de MotoGP, confirmando as dificuldades que se previam (o melhor lugar de uma KTM no Qatar era um 12.º lugar de Pol Espargaró, em 2019).

O piloto português partiu da 15.ª posição e, apesar de ter dito que o ritmo de corrida seria melhor do que o de qualificação – e foi –, mostrou-se incapaz de rodar perto dos pilotos mais eficazes nas 22 voltas ao circuito do médio Oriente.

Falando de eficácia no Qatar fala-se de Maverick Viñales (Yamaha). O piloto espanhol contrariou o favoritismo das Ducati e venceu a primeira corrida do ano, superando as motos italianas de Johann Zarco e Pecco Bagnaia.

Oliveira arrancou bem

Dez minutos antes do sinal de partida para a prova nocturna de Losail, Miguel Oliveira dizia à SportTV que “o objetivo é fazer um bom arranque e recuperar já posições”. O plano acabou por ser cumprido na perfeição. O português recuperou quatro posições no arranque e, na frente, eram as Ducati quem mandava: Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Jack Miller e Jorge Martin (dez posições ganhas) ocupavam os quatro primeiros lugares.

A corrida entrou, depois, numa fase mais calma. Na frente, as Ducati iam lutando com as Yamaha de Quartararo e Viñales e, mais atrás, Miguel Oliveira rodou várias voltas colado à Aprilia de Aleix Espargaró, mas acabou por perder o contacto e ficar em “terra de ninguém” – fora do pelotão da frente, mas com vantagem para o grupo liderado pelo outro Espargaró, Pol, montado numa Honda.

Só a ultrapassagem de Aleix Espargaró a Valentino Rossi permitiu a Oliveira voltar a ter duelos, frente a dois pilotos em “queda livre”: primeiro superou Il Dottore e depois passou Jorge Martin – a única Ducati em dificuldades na corrida –, entrando no top 10.

Viñales supera a velocidade alheia

Na frente, a entrada para as últimas dez voltas foi o momento do ataque de Viñales à liderança das Ducati. Passou Zarco na zona mais técnica e lenta do circuito – só aí conseguia superar a velocidade de ponta das motos italianas – e atacou Bagnaia, que se defendeu a preceito nas zonas mais velozes (recta da meta com mais de um quilómetro).

A oito voltas do final, o espanhol, depois de várias tentativas fracassadas, passou mesmo por Bagnaia e aguentou a posição na recta da meta. Aí, Viñales tinha pela frente uma volta ao circuito para fazer valer, nas zonas lentas, a vantagem da Yamaha.

Assim foi, com o espanhol a afastar-se das Ducati e garantir o triunfo no Qatar, seguido de Zarco e Bagnaia, que superaram Joan Mir na última curva, depois de um erro do campeão do mundo na abordagem à recta da meta.

Mais atrás, o ritmo de Miguel Oliveira foi piorando. O português não só saiu do top 10, perdendo uma posição para Enea Bastianini, como ainda foi ultrapassado por Stefan Bradl e Valentino Rossi. Oliveira foi, ainda assim, o melhor representante da KTM nesta corrida.

A próxima corrida será daqui a uma semana, novamente no circuito de Losail, no Qatar, deverá trazer mais dificuldades a Oliveira, antes da viagem ao Algarve, para o Grande Prémio de Portugal (18 de Abril).