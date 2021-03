João Almeida soma mais um top 10 em provas World Tour

O ciclista das Caldas da Rainha terminou a Volta à Catalunha no sétimo lugar, semanas depois de ter ficado no pódio da Volta aos Emirados. Em Espanha, não houve quem parasse a INEOS, que monopolizou o pódio.

João Almeida somou neste domingo mais um top-10 numa prova por etapas no World Tour. O ciclista das Caldas da Rainha terminou a Volta à Catalunha no sétimo lugar, semanas depois de ter ficado no pódio da Volta aos Emirados (na altura, batido por Tadej Pogacar e Adam Yates).

Em Espanha, o português foi superado pelo vencedor Adam Yates, bem como por Richie Porte, Geraint Thomas, Alejandro Valverde, Wilco Kelderman e Esteban Chaves, numa classificação que espelha um domínio tremendo da INEOS: Yates, Porte e Thomas monopolizaram o pódio final da corrida catalã.

Voltando a Almeida, o português ficou a apenas dois segundos do quarto lugar de Valverde, a 16 do pódio de Thomas e a 1m05s do vencedor da prova. Este desempenho permitiu ao ciclista da Quick-Step conquistar a camisola branca e laranja, destinada ao vencedor da classificação da juventude.

Na luta pelo triunfo houve, porém, pouca emoção. João Almeida até chegou a liderar a corrida, depois do contra-relógio da segunda etapa, mas o português e os restantes rivais não tiveram pernas para acompanhar Adam Yates na alta-montanha. O britânico, de 28 anos, que até tinha perdido alguns segundos no “crono”, voltou a apresentar-se num nível superlativo, repetindo a boa forma já mostrada nos Emirados, em Fevereiro.

Destaque ainda para a etapa deste domingo, a última, que não trouxe novidades na classificação, mas coroou Thomas de Gendt na tirada corrida em Barcelona.