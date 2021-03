Dani Olmo salva Espanha no último instante

A Espanha garantiu este domingo, na Geórgia, a primeira vitória (1-2) da fase de qualificação europeia de futebol para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, completando, ao cair do pano, a reviravolta graças a um golo de Dani Olmo, que contou com a cumplicidade do guarda-redes Giorgi Loria, mal batido no lance capital.

A Espanha evitou novo deslize, depois de ter cedido uma igualdade (1-1) na ronda inaugural, na recepção à Grécia, embora tenha ainda muito trabalho pela frente no grupo B, que lidera provisoriamente, com quatro pontos, mais um do que a Suécia, que esta noite defronta o Kosovo.

A Geórgia marcou primeiro, por Khvicha Kvaratskhelia (44'), mas a Espanha igualou por Ferran Torres (56'), acabando por enfrentar um final de grande tensão, aliviada pelo golo de Olmo (90+2').