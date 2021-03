Linda Martini regressam com Horário de Verão

Novo horário, canção nova. Não é bem assim o ditado, mas os Linda Martini não quiseram perder a oportunidade. No dia em que damos uma volta completa ao relógio, da esquerda para a direita, para ganharmos mais luz do dia na Primavera e Verão que se segue, os Linda Martini lançam novo single. Chegou no momento em que, na madrugada deste domingo, a 1h passou, no segundo seguinte, a 2h. Horário de Verão apresenta-se.

“No dia mais pequeno do ano, no exacto momento em que se rouba uma hora ao relógio, partilhamos uma canção nova”, anuncia a banda de Sirumba em comunicado enviado à imprensa. Com ritmo marcado por palmas e cajón, como no flamenco, antes das explosões eléctricas nos refrães, Horário de Verão “fala sobre dias que parecem meses, de um ano engolido em seco. Suspenso, adiado, cancelado, encerrado”, escrevem os Linda Martini.

O novo single sucede a E não sobrou ninguém, canção revelada em Fevereiro cujo título foi inspirado no conhecido poema de Martin Niemoller, tão curta quando dura reflexão e alerta sobre a ascensão da nazismo na Alemanha dos anos 1930.

Os Linda Martini tinham previsto a edição de um novo disco em 2020, ano em que o seu vocalista e guitarrista, André Henriques, se estreou a solo com Cajarana. A pandemia veio, porém, adiar o lançamento daquele que seria o sucessor do álbum homónimo editado em 2018. Não sabemos se 2021 nos trará o sexto longa-duração da banda, mas parece certo que as canções continuarão a chegar. A mais recente sintonizada no tempo certo, em horário de Verão.