Falta de obras e de manutenção ameaçam museus públicos e em Arte Antiga já põem em risco as colecções

Sistemas de ar condicionado com décadas que não têm manutenção regular há pelo menos dez anos, coberturas a precisar de obras que causam infiltrações nas paredes e nas calhas de iluminação, videovigilância com falhas e, a somar a tudo isto, uma dramática falta de recursos humanos que torna ainda mais difícil monitorar as condições de conservação dos edifícios e das colecções. Problemas estruturais que enfrentam vários museus sob tutela da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e que são particularmente graves nos museus nacionais de Arte Antiga e do Azulejo, em Lisboa.