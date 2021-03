Vacinação do pessoal das escolas: “Para mim, é um alívio”

Passa pouco das 9h30 da manhã de sábado e as cadeiras colocadas no pátio da antiga fábrica de Valongo, onde está instalado um centro de vacinação contra a covid-19, estão vazias. Ainda há pouco várias delas estavam ocupadas por professores e funcionários das escolas, chamados a ser vacinados logo cedo. Com o processo a funcionar sem problemas, os elementos de apoio tinham encaminhado para o interior, numa nova zona de espera, quem ali estava, pelo que quando Albertina Loureiro chegou, tinha o sol e as cadeiras todas só para ela. A auxiliar da Escola Básica de Sampaio é uma das cerca de 600 pessoas que ali devem ser vacinadas até às 20h.