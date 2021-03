Temperaturas vão aumentar nos próximos dias. Combate a incêndios está a ser reforçado

IPMA prevê subida de temperatura para os próximos dias, com algumas regiões a chegar aos 27ºC. O dispositivo de combate a incêndios vai ser reforçado com 250 operacionais nos distritos da Guarda, Viseu, Vila Real, Bragança e Viana do Castelo.

Os primeiros dias desta semana vão a trazer a Portugal temperaturas dignas de Primavera, ainda que ofuscadas por algumas nuvens e vento. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para este domingo, temperaturas a chegar aos 27 graus em algumas partes do país, como Braga, Leiria, Santarém. O Porto, Aveiro, Setúbal e Évora deverão chegar aos 25ºC de máxima, enquanto Lisboa e Beja se ficam pelos 24ºC e Faro pelos 23ºC.

Para este domingo, o IPMA prevê uma subida de temperatura, principalmente no Norte e Centro, mas também céu geralmente pouco nublado, vento do quadrante leste (por vezes forte nas terras altas e no Algarve) e um acentuado arrefecimento nocturno.

As previsões para segunda-feira são semelhantes e haverá nova subida da temperatura (desta vez da mínima), com o céu a manter-se pouco nublado em algumas regiões. As temperaturas máximas vão oscilar entre os 27ºC em Braga e os 18ºC na Guarda. Já as mínimas vão variar entre os 8ºC (também em Braga) e os 15ºC em Faro. Porto, Viana do Castelo, Bragança e Coimbra chegarão aos 24ºC, Lisboa, Sines e Évora aos 25ºC e Leiria, Santarém e Setúbal aos 26ºC. Em Sagras estarão 2oºC e em Faro 22ºC.

Por causa destas subidas da temperatura, o dispositivo de combate a incêndios vai ser reforçado com 250 operacionais nos distritos da Guarda, Viseu, Vila Real, Bragança e Viana do Castelo devido ao risco acrescido nos próximos dias, anunciou esta sexta-feira o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) avança que a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) vai reforçar o dispositivo nestes cinco distritos devido às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para as próximas 72 horas que apontam para tempo seco, aumento gradual dos valores de temperatura máxima e vento do quadrante Leste.

No comunicado, o MAI apela ainda aos cidadãos para que adoptem comportamentos preventivos e que tenham particulares cuidados na realização de trabalhos nos espaços florestais, tendo em conta as previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio rural.

A ANEPC também emitiu um aviso à população devido à previsão de tempo para os próximos dias. No comunicado, a Protecção Civil dá conta das medidas preventivas que a população deve ter face ao risco de incêndio rural, nomeadamente que a realização de queimadas extensivas só é permitida após autorização da autarquia local.