“Os médicos disseram que era para tomar a vacina, foi neles que eu acreditei”

Com o apoio da Gulbenkian, a vacina contra a covid-19 começou esta semana a ser distribuída porta-a-porta aos idosos acamados ou residentes nas aldeias mais remotas do interior do país. Com um total previsto de 50 carrinhas, esta campanha de vacinação deverá chegar a casa de cerca de 100 mil pessoas de todo o país. “Sempre vem aliviar um bocadinho o medo.”