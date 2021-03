Mau tempo provoca apagão em toda a ilha da Madeira

Um apagão geral deixou na noite deste sábado toda a ilha da Madeira sem electricidade. A avaria ocorrida por volta das 20h40, e que às 22h30 ainda não tinha sido solucionada, foi motivada pelo mau tempo que está a assolar o arquipélago madeirense este fim-de-semana, com vento forte, aguaceiros e queda de granizo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, ao início da noite, a região autónoma sob aviso vermelho, devido aos aguaceiros fortes. O aviso foi dirigido à costa Sul da Madeira e regiões montanhosas, descendo para laranja durante a madrugada deste domingo.

A chuva persistente e abundante provocou várias inundações no Funchal, em parques de estacionamento subterrâneos, espaços comerciais e habitações. Várias ruas da cidade ficaram intransitáveis e alguns túneis foram encerrados ao trânsito. Pelo menos 11 pessoas tiveram de ser provisoriamente realojadas devido a pequenas inundações, provocadas por danos nas habitações causados pelo mau tempo.

O mau tempo também afectou as operações no aeroporto madeirense, com alguns voos a serem divergidos para a ilha vizinha do Porto Santo, que não foi atingida pela tempestade.

Além do granizo na baixa do Funchal e da queda de neve nas montanhas, este sábado tem sido marcado pela ocorrência de relâmpagos. Foram mais de 24 mil ocorrências, perto de três mil das quais atingiram o solo ou o mar.

O Governo Regional da Madeira, publicou uma nota na página oficial no Facebook, a explicar o que tinha acontecido.

“Na sequência de uma descarga eléctrica sobre a linha de transporte de 60KV entre a Calheta e o Funchal, que provocou diversos danos, o sistema na Central Térmica da Vitória foi abaixo”, indica o comunicado, adiantando que os técnicos da Empresa de Electricidade da Madeira estão a tentar reparar os danos, para arrancar todo o sistema.