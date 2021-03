Covid-19. Portugal regista oito mortes e 344 novos casos. Há mais 3668 recuperados

Os dados, referentes à totalidade do dia de sexta-feira, foram divulgados este sábado pela DGS.

Portugal registou, esta sexta-feira, oito mortes e 344 novos casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 820.042 casos confirmados e 16.827 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de sexta-feira, foram divulgados este sábado pela DGS.

Há ainda a reportar mais 3688 casos recuperados da doença. Estão menos 51 pessoas hospitalizadas em relação ao balanço anterior e menos sete nos cuidados intensivos.

A incidência cumulativa da doença em Portugal tem mantido uma “tendência de descida” em todo o território nacional, mas o Rt tem vindo a aumentar nas últimas duas semanas. Os dados mais recentes mostram que há quatro regiões em Portugal com um Rt acima de 1 — um dos limites estabelecidos na matriz de risco elaborada pelo Governo para o desconfinamento.

O Governo irá apenas decidir o avanço do plano de desconfinamento para a próxima etapa, prevista para 5 de Abril, no próximo dia 1 (quinta-feira), anunciou esta sexta-feira a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros.

A ministra destacou que o Rt aproxima-se de forma “muito significativa” de 1 e que é preciso “cautela no processo de desconfinamento”. Porém, afirmou que ninguém fará das linhas da matriz de risco para desconfinar “absolutos travões”, embora tenha notado que ultrapassar o Rt de 1 poderá abrandar o ritmo de reabertura do país.