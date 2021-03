Um momento de publicação independente: Fotocromia

Apresenta-nos a tua publicação.

O fanzine Fotocromia é uma plataforma para exploração de fotografias realizadas semanalmente pelos alunos do Curso de Comunicação Audiovisual da Escola Artística Soares dos Reis. Nestes Semanários Fotográficos, as imagens, pela sua cadência quase diarística, pela sua diversidade de olhares e expressões tornam-se a voz de uma geração, um grito pela sua identidade, uma declaração de estados de alma. O fanzine, com um editor convidado a cada publicação, dá-lhe um corpo uníssono, capaz de expiar as ânsias adolescentes.

Quem são os autores?

Os autores são alunos de Fotografia do curso de Comunicação Audiovisual, 11.º e 12.º ano, da Escola Artística Soares dos Reis (EASR). Na Fotocromia #01, por exemplo, participaram os alunos Alice Gonzales, Ana Pereira, Beatriz Serra, Clara Ginoulhiac Cecília Silva, Fabiana Silva, Irene Silva, Isabel Meneses, Maria Ferreira, Mariana Santos, Mafalda Pinho, Mara Rocha e Sofia Carlos. A publicação terá um, ou vários, editores convidados em cada edição. Na primeira edição foi convidada a professora Marta Albuquerque AKA Marta Curtis. Nas próximas edições serão convidados alunos para a edição.

Tens ou conheces uma publicação feita no último ano que merecia estar nesta rubrica? Responde às seguintes perguntas e envia-nos um email com os respectivos links e fotos. O próximo momento de publicação independente pode ser teu. - Apresenta-nos o teu fanzine/edição de autor/livro de artista.

- Quem são os autores?

- Do que quiseste falar?

- Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

- Onde está à venda e qual o preço?

- Porquê fazer e lançar edições hoje em dia?

- Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Do que quiseram falar?

Este fanzine pretende dar a conhecer os melhores trabalhos que são produzidos pelos nossos alunos. Uma das propostas de trabalho de fotografia do Curso de Comunicação Audiovisual é a entrega semanal de um conjunto de quatro fotografias onde se pretende que os alunos explorem todas as capacidades e potencialidades de expressão do meio fotográfico. Estes trabalhos tendem a ficar arquivados nos seus diários pessoais e nunca são dados a conhecer apesar do enorme potencial artístico que apresentam. Assim, mensalmente, o/s editor/es têm acesso às imagens produzidas num determinado mês e a partir daí têm toda a liberdade para interpretar e explorar as imagens. Daí resulta o Fotocromia.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

A ideia original é fazer uma publicação impressa e em formato digital, com número de páginas variável a cada edição. A construção parte da impressão das fotografias, em diversos suportes, laser, jacto de tinta, cores, preto e branco. Depois de feita a montagem, as páginas são digitalizadas e impressas/publicadas numa plataforma online.

Onde está à venda e qual o preço?

Para já, a edição será gratuita e distribuída pela EASR. O primeiro número está disponível aqui e o segundo aqui.

Porquê fazer e lançar fanzines hoje em dia?

A ideia do fanzine continua a ser deveras pertinente nos dias de hoje. Num mundo cada vez mais digital e aparente torna-se necessário explorar os materiais, pensar a imagem e construir sentidos. As publicações independentes podem ser um veículo para reencontrar linguagens, unir interesses e curiosidades e, acima de tudo, incentivar à exploração, livre e eufórica, desprendida de regras e formalismos, de materiais e ideias.

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

As edições da Oficina Arara.