Taiwan denuncia maior incursão já registada da aviação chinesa

Governo da ilha diz que 20 aeronaves entraram no seu espaço aéreo. Estados Unidos temem que a China esteja a ponderar assumir o controlo do Estado que considera ser parte do seu território.

Vinte aviões militares chineses entraram na zona de defesa área de Taiwan, na maior incursão registada desde que o Ministério da Defesa de Taipé começou a divulgar os voos de Pequim sobre as águas entre o Sul de Taiwan e as ilhas Pratas, controladas por Taipé, no Mar da China, o ano passado. “A China parece estar a passar de um período de contenção face ao statu quo para um período em que estão mais impacientes e preparados para testar os limites e arriscar até colocar a ideia da unificação”, diz um alto responsável dos Estados Unidos, citado pelo Financial Times.

Após a entrada de tantos aviões militares, no que é visto como uma escalada dramática das tensões no Estreito de Taiwan, as forças áreas taiwanesas mobilizaram mísseis para “monitorizar” a incursão, ao mesmo tempo que os seus aviões avisavam os aparelhos chineses, incluindo por rádio. De acordo com o Ministério da Defesa, alguns dos aviões chineses sobrevoaram o espaço aéreo ao sul de Taiwan e passaram pelo Canal Bashi, que separa a ilha das Filipinas.

A China tem aumentado as actividades militares perto da ilha nos últimos meses, com Taipé a considerar que isso põe em risco a estabilidade regional, mas a presença de tantos aviões é rara: Taiwan diz que participam na missão quatro bombardeiros H-6K com capacidade nuclear e dez caças J-16, entre outros.

Estas operações acontecem depois da força aérea da ilha ter suspendido todas as suas missões de treino, após a queda de dois caças, esta semana. A incursão ocorre ainda um dia depois de os EUA e Taiwan terem chegado a acordo para aumentar a cooperação entre as respectivas guardas costeiras.

Segundo o responsável ouvido pelo diário Financial Times, a Administração do Presidente Joe Biden prepara-se para “uma fase em que Xi Jinping, que vai entrar no seu terceiro mandato, possa considerar que obter progressos significativos em Taiwan seja importante para a sua legitimidade e legado”. “Parece que [o Presidente chinês] está disposto a assumir mais riscos”, acrescenta.

O alarme crescente na Administração Biden coincide com um aviso do almirante Philip Davidson, chefe do Comando Indo-Pacífico dos EUA, que afirmou aos senadores norte-americanos que a China pode avançar para uma acção militar “nos próximos seis anos”. O seu previsível sucessor, almirante John Aquilino, disse esta semana ao Congresso que “este é um problema que está muito mais próximo de nós do que muitos pensam”, notando as várias “acções agressivas” realizadas pela China, incluindo confrontos com a Índia na fronteira.

“Temos visto coisas que não penso que esperássemos”, disse Aquino no comité das Forças Armadas no Senado. “É por isso que continuo a falar em urgência. Devíamos estar preparados hoje.”

Kurt Campbell, o principal responsável pela política da Ásia na Casa Branca, ouvido também pelo FT, sublinha que é no Mar do Sul da China que Pequim, que se está a portar de forma crescentemente agressiva em várias zonas, “se tem comportado de forma mais assertiva”: “Em nenhuma parte temos visto actividades mais persistentes e determinadas do que nas actividades militares e diplomáticas dirigidas a Taiwan”.