A decisão que falta aos Verdes: será ele ou ela?

Os Verdes foram pioneiros na ideia de ter uma liderança dual, com um homem e uma mulher, uma tradição com décadas. O partido, que na origem juntou movimentos feministas além de pacifistas e ecologistas, já teve que escolher quem seria o primeiro membro do partido a integrar um governo de um estado federado (foi Joschka Fischer), ou quem seria o ministro dos Negócios Estrangeiros num governo nacional (foi Joschka Fischer). Mas esta campanha marca a primeira vez da sua história em que vai decidir quem se candidatará a chanceler: Annalena Baerbock ou Robert Habeck.