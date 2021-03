Tory Burch acordou os poveiros para o real valor da sua camisola?

Vender camisolas a 80 euros não paga um euro à hora a quem as faz. Estilista estava a vendê-las por quase 700. Encomendas aumentaram com a polémica desta semana.

A estilista norte-americana Tory Burch foi esta semana atacada por vender camisolas poveiras, sem atribuição de origem, a um preço cerca de nove a dez vezes superior do que o que se pratica, para as mais caras, na Póvoa de Varzim. A artesã Desidéria Sousa considera o valor exagerado, mas sente que o trabalho que ela e outras mulheres desenvolvem deveria ser mais valorizado pois, descontado o preço da lã, em venda directa ela pode ganhar 50 euros por uma peça que lhe demora umas 50 horas a tricotar e bordar. Como diria um antigo primeiro-ministro, é fazer as contas, para se perceber o pouco que isso é.