Uma viagem pelos Açores à boleia do olhar estrangeiro

O livro Viajantes nos Açores – O olhar sobre as ilhas desde o século XVI , de Maria Mercês Pacheco, contém as impressões de vários estrangeiros sobre as ilhas açorianas. Entre eles estão Churchill, Darwin ou Roosevelt.

Açores. Nove fragmentos de terra atracados com a força do fogo no meio do mar. Para uns, são ilhas perdidas na vastidão do oceano, constantemente esquecidas pela insularidade agreste. Para outros, são ilhas centrais pela localização privilegiada, uma ponte fundamental entre continentes e uma base do Atlântico Norte.